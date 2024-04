In Taiwan steigt die Zahl der Verletzten auf über 1000

Taipeh: Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Verletzten auf über 1000 gestiegen. Die Behörden gehen davon aus, dass noch rund 140 Menschen eingeschlossen sind; darunter Bergarbeiter, die in zwei Steinbrüchen festsitzen. Zwei Deutsche konnten inzwischen aus einem Tunnel befreit werden. 18 weitere Bundesbürger halten sich in einem Hotel auf; das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben mit dieser Gruppe in Kontakt. Die Behörden geben die Zahl der Toten weiterhin mit neun an. - Die Erdstöße erreichten verschiedenen Messungen zufolge eine Stärke von 7,2 bis 7,7. Nach Angaben des Seismologischen Zentrums war es das stärkste Erdbeben in Taiwan seit 25 Jahren.

