In Taiwan bebt wieder die Erde - ohne größere Folgen

Taipeh: In Taiwan hat in der Nacht wieder die Erde gebebt. Laut der taiwanischen Wetterbehörde wurden im Osten des Landes Erschütterungen mit einer Stärke von bis zu 6,3 gemessen. Zwei Gebäude seien teilweise eingestürzt, heißt es. Verletzte gibt es offenbar nicht. Erst vor drei Wochen hatte es in Taiwan ein starkes Beben gegeben. Dabei kamen 17 Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 04:00 Uhr