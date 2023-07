In Südostbayern aufgetauchter Braunbär ist tot

Meldungsarchiv - 03.07.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Augsburg: Der im Frühling an manchen Orten Südostbayerns aufgetauchte Braunbär ist tot. Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt handelt sich um denselben Bären, der im Salzburger Land von einem Zug erfasst und getötet wurde. Das ergab ein Gentest des Bären. Die Testergebnisse wurden mit DNA verglichen, die zuvor an verschiedenen von einem Bären gerissenen Schafen sichergestellt worden waren. Das Landesamt für Umwelt tauschte dazu Proben mit dem Naturhistorischen Museum in Wien und dem Senckenberg-Institut aus. Aktuelle Nachweise auf einen Braunbären in Oberbayern liegen dem Amt zufolge nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 21:00 Uhr