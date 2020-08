In Südfrankreich müssen Touristen vor Waldbrand fliehen

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marseille: In Südfrankreich wütet ein heftiger Waldbrand. Rund 1.800 Feuerwehrleute sind in dem Gebiet westlich der Hafenstadt Marseille im Einsatz. Mindestens 2.700 Menschen, darunter viele Touristen, mussten in der vergangenen Nacht vor den Flammen fliehen; sie wurden in Turnhallen untergebracht. Mehrere Campingplätze an der Mittelmeerküste in Martigues und Sausset-les-Pins wurden evakuiert. Verletzt wurde nach Behörden-Angaben niemand. Das Feuer, das noch nicht unter Kontrolle ist, zerstörte bislang mehr als 1000 Hektar Land.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 11:15 Uhr