In Südbaden werden bei Unfall eines Maiwagens 30 Menschen verletzt

Kandern: Während der Feierlichkeiten zum ersten Mai haben sich mehrere Zwischenfälle ereignet. Im südbadischen Kandern ist ein Maiwagen in einer Kurve umgestürzt. Laut Polizei wurden etwa 30 Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer. In Amorbach in Unterfranken ist ein Maibaum kurz vor der Sicherung seitlich umgekippt, dabei wurden eine Frau und drei Kinder leicht verletzt. Bereits in der Nacht war es zu mehreren Schlägereien in Bayern gekommen. Im Landkreis Donau-Ries wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Im Landkreis Miltenberg sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 17:00 Uhr