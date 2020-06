In Stuttgart kommt es zu schweren nächtlichen Ausschreitungen

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Bei schweren Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt sind in der vergangenen Nacht mehrere Polizeibeamte verletzt worden. Wie ein Sprecher sagte, war die Lage zwischenzeitlich völlig außer Kontrolle. Beamte wurden demnach mit Pflastersteinen beworfen, außerdem wurden Scheiben von Geschäften eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei waren viele gewalttätige Kleingruppen unterwegs, von mehreren Hundert Personen war die Rede. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg seien angefordert worden, heißt es. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch an vergangenen Wochenenden war es immer wieder zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen - allerdings nicht in dem Ausmaß.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 06:00 Uhr