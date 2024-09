In Streit um Rentenpaket II kommt Bewegung

Berlin: Nach monatelanger Verzögerung will die Bundesregierung das verabredete Rentenpaket II nun offenbar zügig ins Parlament einbringen. Die Beratungen über die Reform im Bundestag könnten schnell beginnen, hieß es in Berlin. Das Paket sieht unter anderem vor, dass das Rentenniveau bis 2039 nicht unter 48 Prozent des Durchschnittslohnes fällt. Gleichzeitig soll mit dem sogenannten Generationenkapital eine Aktienrente eingeführt werden. Diese soll Gewinne an den Börsen erwirtschaften und helfen, die Finanzierungslücke bei der Rente zu schließen. Am Wochenende hatte Kanzler Scholz eine schnelle Verabschiedung des Rentenpakets II gefordert. FDP und Grüne gaben sich gegenseitig die Schuld für die Verzögerung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 19:15 Uhr