In Straubing entsteht Versuchsanlage für nachhaltige Kunststoffe

Straubing: Mit einem symbolischen ersten Spatenstich beginnt in Niederbayern der Bau einer Biotech-Versuchsanlage. Der sogenannte ,,BioCampus MultiPilot" - für Start-Up-Unternehmen und Forschungsgruppen - entsteht auf dem Gelände des Hafens Straubing­-Sand und wird ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben. Beispielsweise kann dort getestet werden, ob und wie gut im Labor entwickelte chemische Prozesse auch im großen technisierten Maßstab funktionieren. Die nachhaltigen Werkstoffe aus Straubing könnten in der Chemie-Industrie Verwendung finden. Ein Unternehmensgründer berichtete, in seinem Labor könne er mit Mengen von rund 50 Litern arbeiten; auf dem Bio-Campus in Straubing seien es mehrere Tausend Liter. Die Projektverantwortlichen bezeichnen die Anlage als "Leuchtturmprojekt"; Vergleichbares gebe es in Europa bisher nur in Belgien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 11:00 Uhr