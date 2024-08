In Straubing beginnt das Gäubodenvolksfest

Straubing: Mit einem großen Trachtenumzug ist in Niederbayern das Gäubodenfest eingeläutet worden. Die Festwirte zogen in geschmückten Pferdekutschen durch die Innenstadt. Begleitet wurden sie von zahlreichen Trachten- und Musikgruppen sowie Handwerkerzünften. Mit rund 1,3 Millionen Gästen gilt das Gäubodenfest als das zweitgrößte Volksfest in Bayern. Offiziell wird es morgen Vormittag eröffnet; es dauert bis einschließlich 19. August.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 18:45 Uhr