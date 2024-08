In Straubing beginnt das Gäubodenvolksfest

Straubing: In Bayern beginnen heute mehrere traditionelle Volksfeste. In Straubing ist Auftakt für das Gäubodenvolksfest, am Abend um 17 Uhr 30 wird es mit einem Umzug durch die Innenstadt eröffnet. Das Gäubodenfest gilt als zweitgrößtes Volksfest in Bayern nach der Wiesn in München. Bis zum 19. August werden etwa 1,3 Millionen Besucher erwartet. In Amberg in der Oberpfalz startet das Brunnenfest. Damit wird an die sogenannte Amberger Hochzeit von Kurprinz Philipp von der Pfalz mit Margarete von Bayern-Landshut 1474 erinnert. Ebenfalls in der Oberpfalz beginnt heute in Neumarkt das Jura-Volksfest.

