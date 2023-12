In Stockholm und Oslo sind die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden

Stockholm: In den Hauptstädten Schwedens und Norwegens sind heute die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden. Den Auftakt machte traditionell der Friedensnobelpreis, dessen Trägerin, die Iranerin Narges Mohammadi, die Auszeichnung nicht persönlich in Oslo in Empfang nehmen konnte. Die 51-jährige Menschenrechtlerin sitzt in ihrer Heimat im Gefängnis und musste sich von ihrem Mann und ihren Kindern vertreten lassen. Die anderen Nobelpreise wurden vom schwedischen König Carl Gustaf in Stockholm überreicht. Der Literaturnobelpreis geht heuer an den norwegischen Dramatiker, Autor und Lyriker Jon Fosse, der mit dem Werk "Der Name" auch ein Drama auf Deutsch veröffentlicht hat. Zu den wissenschaftlichen Preisträgern gehört der am Max Planck-Institut in Garching lehrende Physiker Ferenc Krausz. Er teilt sich den Preis mit zwei anderen Forschern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 18:00 Uhr