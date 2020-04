In Spaniens Betrieben läuft die Arbeit wieder an

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien läuft die Wirtschaft ab heute langsam wieder an. Die meisten Geschäfte bleiben zwar noch geschlossen, doch in den Unternehmen darf wieder produziert werden. Auch auf den Baustellen kann die Arbeit wieder aufgenommen werden. Die Regierung macht allerdings einige Auflagen: Handschuhe und Mundschutz sind Pflicht für Beschäftigte, die Kontakt mit Kunden haben. Arbeitskleidung muss täglich gewaschen werden, öffentliche Verkehrsmittel sollen gemieden werden. Regierungschef Sanchez betonte denn auch, dass - so wörtlich - "noch nicht einmal die Phase der Entspannung" erreicht sei. Deshalb bleibe es auch bei einer generellen Ausgangssperre. Spanien ist nach den USA das Land mit den meisten erfassten Corona-Infektionen und den drittmeisten Todesfällen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 09:00 Uhr