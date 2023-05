In Spanien wird es vorgezogene Parlamentswahlen geben

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland greift Kiew auch tagsüber mit Raketen an

Kiew: Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Nachdem heute Nacht allein über der Hauptstadt Kiew mehr als vierzig Kampfdrohnen und Marschflugkörper abgefangen werden konnten, herrschte auch am Vormittag wieder Luftalarm. Auch Explosionen sind zu hören. Bürgermeister Klitschko hat die Bürger aufgerufen, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Auch aus einer Industrieregion im Westen des Landes werden Attacken gemeldet. Dort wurde ein Militärgelände getroffen - fünf Flugzeuge und eine Landebahn wurden demnach beschädigt, auch ein Treibstofflager soll getroffen worden sein. Rettungskräfte seien immer noch dabei, das Feuer einzudämmen, heißt es. Auch in Odessa am Schwarzen Meer werden Brände gemeldet. Dort ist nach Drohnenbeschuss Feuer im Hafen ausgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2023 11:15 Uhr