In Spanien und Portugal kehrt der Strom langsam zurück

Madrid: Nach dem massiven Stromausfall in Spanien und Portugal normalisiert sich die Lage für Millionen von Menschen langsam wieder. Der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica teilte in der Nacht mit, etwa drei Viertel der Stromversorgung sei wieder hergestellt. Ministerpräsident Sánchez hatte wenige Stunden vorher in einer Fernsehansprache in Aussicht gestellt, der Normalzustand werde im Laufe des Tages wieder erreicht. Auch im Nachbarland Portugal haben etwa seit Mitternacht die meisten Haushalte wieder Strom. Wie es zu dem großflächigen Ausfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 04:00 Uhr