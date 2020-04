In Spanien sind mehr als 20.000 Corona-Infizierte gestorben

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien gibt es mittlerweile mehr als 20.000 Corona-Tote. Mehr Menschen sind bisher nur in den USA und in Italien gestorben. Mittlerweile breitet sich das Corona-Virus in Spanien aber langsamer aus als noch vor einigen Tagen. Auch die Situation in den Krankenhäusern entspannt sich laut spanischen Behörden inzwischen wieder. Infiziert haben sich in dem Land mehr als 190.000 Menschen, von denen etwa 74.000 bereits wieder als genesen gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 17:00 Uhr