In Spanien beginnt Staatstrauer nach Sturzflut

Valencia: In Spanien beginnt heute eine dreitägige Staatstrauer. Sie gilt den mindestens 95 Todesopfern des schweren Unwetters, das am Dienstag den Osten und Süden des Landes heimgesucht hatte. Besonders betroffen war die Region Valencia an der Mittelmeerküste. Dort waren mehr als 150.000 Haushalte ohne Strom, Telefone fielen aus, Straßen waren nicht passierbar. Nach Angaben der Zivilgarde sitzen mehr als 24 Stunden nach dem Unwetter noch immer rund 1.200 Menschen in ihren Autos fest. Regierungschef Sanchez sprach von einer anhaltenden Notsituation in seinem Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 05:00 Uhr