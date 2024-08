In Solingen wird der Opfer des Messerangriffs gedacht

Solingen: Am Abend ist in der nordrhein-westfälischen Stadt der Opfer des Messer-Attentates dort gedacht worden. Es läuteten die Glocken aller drei Stadtkirchen. Viele Bürgerinnen und Bürger trugen sich in ein Kondolenzbuch ein und hielten Kerzen in den Händen. Der Oberbürgermeister hatte die Menschen eingeladen, zum Tatzeitpunkt um 21:37 Uhr eine Kerze zu entzünden. Für morgen sind eine Trauerfeier und eine Kranzniederlegung mit Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst und dem Solinger Oberbürgermeister Kurzbach geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 10:00 Uhr