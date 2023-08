In Slowenien sind die Aufräumarbeiten angelaufen

Ljubljana: Nach den schweren Überschwemmungen sind in Slowenien die Aufräumarbeiten angelaufen. Unterstützung kommt auch aus dem Ausland. Aus Deutschland etwa ist das Technische Hilfswerk unterwegs. Auch die Ukraine kündigte an, einen Transporthubschrauber zu schicken. Inzwischen wurde für die meisten Menschen in Slowenien die Stromversorgung wieder hergestellt. Ministerpräsident Golob erklärte, der Staatshaushalt werde komplett umgeschichtet. Jetzt habe der Wiederaufbau höchste Priorität.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 01:00 Uhr