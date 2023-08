In Slowenien laufen nach Unwettern die Aufräumarbeiten

Ljubljana: Nach den schweren Überschwemmungen sind in Slowenien die Aufräumarbeiten in vollem Gang: Das Wasser ist größtenteils abgelaufen. Einsatzkräfte versuchen nun überall, die Straßen wieder befahrbar zu machen. Ministerpräsident Golob hat angekündigt, den Staatshaushalt komplett umzuschichten. Jetzt habe der Wiederaufbau höchste Priorität, sagte er. Auch an der Ostsee gab es Stürme und Überschwemmungen. In Schweden entgleiste deshalb ein Zug, drei Menschen wurden verletzt. In Litauen wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen. Fährverbindungen zwischen Polen und Schweden sowie zwischen Dänemark und Norwegen wurden eingestellt. Der Fährverkehr auf die deutschen Inseln Hiddensee und Rügen soll erst morgen wiederaufgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 07:00 Uhr