In Sjewjerodonezk wird offenbar weiter gekämpft

Nachrichtenarchiv - 26.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sjewjerodonezk: In der ukrainischen Großstadt im Osten des Landes ist offenbar eine Rettungsaktion von Menschen aus einem eingekesselten Chemiewerk unterbrochen worden. Russland wirft den ukrainischen Streitkräften vor, das Feuer eröffnet zu haben zu haben. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die örtliche Polizei. Unabhängig lässt sich das nicht bestätigen. Wenige Stunden zuvor hatten russische Truppen die Stadt komplett erobert. Nach Angaben eines hochrangigen Beraters des ukrainischen Präsidenten Selenskyj befinden sich aber weiterhin ukrainische Spezialeinheiten in Sjewjerodonezk, die das Artilleriefeuer auf die russischen Soldaten dirigieren. In seiner abendlichen Videobotschaft sprach Selenskyj von einer emotional schwierigen Phase. Er erneuerte seine Forderung nach schweren Waffen für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 06:00 Uhr