In Serbien werden wieder Großdemos gegen Regierung erwartet

Belgrad: In Serbien werden für heute wieder Massendemonstrationen gegen die Regierung erwartet. In Belgrad versammelten sich schon in der Nacht tausende Studentinnen und Studenten, die aus allen Landesteilen gekommen waren. Manche waren mehrere Tage zu Fuß unterwegs in die Hauptstadt. Seit Wochen gibt es in Serbien Proteste. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad Anfang November, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Die Demonstranten werfen der Regierung unter dem teils autoritär agierenden Präsidenten Vucic Korruption und Verstöße gegen den Rechtsstaat vor und machen sie für das Unglück verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 13:00 Uhr