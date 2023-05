In Serbien sind acht Menschen erschossen worden

Meldungsarchiv - 05.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Belgrad: Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat ein Schusswaffenangriff Serbien erschüttert. Nach dem Massaker am Mittwoch an einer Belgrader Schule schoss 21-Jähriger in einem Dorf 50 Kilometer von der serbischen Hauptstadt um sich und tötete mindestens acht Menschen. Es gibt 13 Verletzte. Serbischen Medienberichten zufolge ist der Vater des mutmaßlichen Schützen Berufssoldat. Das Motiv ist unklar, der Täter ist noch auf der Flucht. In Serbien hat heute eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer des Amoklaufs in Belgrad. Dort hatte ein 13-jähriger Schüler acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen.

