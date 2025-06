In Serbien protestieren wieder Tausende gegen die Regierung

Belgrad: In Serbien haben wieder tausende Menschen für eine vorgezogene Parlamentswahl demonstriert. Nach Medienangaben gab es Proteste in Belgrad, Novi Sad und mehr als 25 weiteren Städten. Um 20 Uhr wurde bei allen Kundgebungen zeitgleich ein Text verlesen. Darin wird die geforderte Neuwahl als Wendepunkt für Serbien bezeichnet. Die Proteste begannen vor mehr als einem halben Jahr, nachdem in Novi Sad ein frisch renoviertes Bahnhofsvordach eingestürzt war. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Experten und Opposition machten Schlamperei und Korruption unter Präsident Vucic für das Unglück verantwortlich.

