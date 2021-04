In Seenot geratenes Schiff sicher in norwegischer Stadt eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Der in Seenot geratene Frachter "Eemslift Hendrika" ist sicher in einem Hafen an der norwegischen Westküste eingetroffen. Schlepper haben das antriebslose Schiff stundenlang vom Nordmeer in Richtung Küste gebracht. Der 112 Meter lange Frachter hatte am Ostermontag bei einem Sturm Schlagseite bekommen, nachdem Teile der Fracht verrutscht waren. Anschließend fiel auch noch der Motor aus. Die Besatzung wurde per Helikopter gerettet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 03:00 Uhr