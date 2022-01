In Schweinfurt wächst Widerstand gegen Demonstrationen von Corona-Skeptikern

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: In der unterfränkischen Stadt regt sich Widerstand in der Bevölkerung gegen die unangemeldeten Corona-Proteste. Bislang haben 12.600 Menschen online die Schweinfurter Erklärung unterzeichnet. Darin plädieren sie für die Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen. Schweinfurt ist immer wieder Schauplatz zum Teil gewalttätiger Proteste gegen staatliche Einschränkungen. Auch heute haben sich dort wieder Demonstranten zu sogenannten Spaziergängen getroffen, um das wegen der hohen Inzidenz geltende Versammlungsverbot zu umgehen. Aktuell weist die Stadt mit 377 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.01.2022 18:30 Uhr