In Schweinfurt eskalieren Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Schweinfurt: Bei Protesten gegen Corona-Auflagen ist es am Abend in der unterfränkischen Stadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Schlagstöcke und Pfefferspray gegen aggressive Versammlungsteilnehmer ein. Mehrere Demonstranten wurden demnach festgenommen. Sie hätten versucht, gewaltsam Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Dabei wurden laut Polizei Beamte durch Faustschläge und Fußtritte verletzt. - Angesichts der Proteste auch in anderen Städten forderte der Präsident des Deutschen Städtetags, Lewe, einen besseren Schutz von Amts- und Mandatsträgern. Mehr als jeder zweite Kommunalpolitiker sei schon beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 09:00 Uhr