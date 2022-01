In Schweinfurt demonstrieren wieder Gegner der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: In der unterfränkischen Stadt demonstrieren wieder zahlreiche Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Polizei spricht von etwa 1.000 Teilnehmern, die sich am Marktplatz versammelt haben - deutlich weniger als an den vergangenen Wochenenden. Die Stadt hatte mit einer neuen Allgemeinverfügung zuvor die Auflagen verschärft. Die Demonstranten dürfen nicht mehr durch die Stadt ziehen und müssen sich an Abstandsgebot und Maskenpflicht halten. Laut Polizei versuchen trotzdem immer wieder einzelne Gruppen, die Barrieren am Marktplatz zu überwinden. Es handele sich um eine "sehr dynamische Situation", so die Einsatzkräfte. Ausschreitungen gab es demnach aber bisher nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 20:00 Uhr