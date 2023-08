In Schweden gilt jetzt die zweithöchste Terror-Warnstufe

Stockholm: In Schweden ist die Terrorwarnstufe angehoben worden. Laut dem Nachrichtendienst Säpo gilt nun das zweithöchste Niveau. Ministerpräsident Kristersson gab bekannt, dass geplante Anschläge bereits verhindert werden konnten. Sowohl in Schweden als auch im Ausland seien Verdächtige festgenommen worden. Nähere Angaben machte er nicht. Der Bevölkerung legte Kristersson nahe, ihr Leben ganz normal weiter zu führen, aber informiert zu bleiben. Die Säpo geht davon aus, dass die Bedrohungslage noch länger dauern wird. Hintergrund sind islamfeindliche Aktionen in Stockholm. Mehrmals wurden Exemplare des Korans verbrannt. Als Reaktion gab es in muslimisch geprägten Ländern wütende Proteste und Aufrufe, Anschläge zu verüben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 19:00 Uhr