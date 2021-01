In Sauerlach bei München brennt altes Schul- und Rathaus

Robert Koch-Institut meldet mehr als 2 Millionen Corona-Infektionen

Berlin: In Deutschland haben sich nach offiziellen Angaben bislang mehr als zwei Millionen Menschen mit Corona infiziert. Wie das Robert Koch-Institut in der Früh mitteilte, melden die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden fast 22.370 neue Infektionsfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona starben, wurde mit 1.133 angegeben. Wegen der angespannten Corona-Lage will Bundeskanzlerin Merkel schon kommende Woche mit den Ministerpräsidenten der Länder über schärfere Corona-Maßnahmen abstimmen. Wie auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, will Merkel den geplanten Krisengipfel auf kommende Woche vorziehen. Dreyer drängte im Morgenmagazin von ARD und ZDF zu schnellen Impfungen. Eine von Bayerns Ministerpräsident Söder ins Gespräch gebrachte Impfpflicht für Pflegekräfte lehnte die SPD-Politikerin aber ab und nannte sie kontraproduktiv und vertrauenszerstörend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 08:00 Uhr