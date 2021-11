In Sachsen und Österreich gilt ab Montag 2G

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: In Sachsen gilt ab Montag eine landesweite 2G-Regelung. Damit haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt etwa zur Innengastronomie, Discotheken sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Auch in Österreich gilt ab Montag 2G. Hier betrifft die Einschränkung auch Friseure und Tourismusbetriebe. In Österreich ist die 7-Tage-Inzidenz wesentlich höher als bei uns, sie liegt bei rund 520. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung sind vollständig geimpft, etwas weniger als in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 06:45 Uhr