In Sachsen-Anhalt entlässt der Ministerpräsident seinen Innenminister

Magdeburg: In Sachsen-Anhalt ist der Streit in der Regierung über den Rundfunkbeitrag weiter eskaliert. Ministerpräsident Haseloff von der CDU entließ seinen Parteikollegen Stahlknecht als Innenminister. Stahlknecht, der auch Landeschef der CDU ist, hatte zuvor in einem Interview eine Minderheitsregierung seiner Partei angekündigt, sollte die Koalition mit SPD und Grünen zerbrechen. Eine solche Möglichkeit hatte Ministerpräsident Haseloff ausgeschlossen. Er betonte nun, das Vertrauensverhältnis zu Stahlknecht sei so schwer gestört, dass dieser nicht mehr der Landesregierung angehören könne. SPD und Grüne sprechen von einem Machtkampf innerhalb der CDU. Sie werfen Stahlknecht vor, Haseloff stürzen und mit Hilfe der AfD eine Minderheitsregierung errichten zu wollen. Die Linke in Sachsen-Anhalt forderte Haseloff auf, nun die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 17:00 Uhr