In Saarbrücken stoßen zwei Linienbusse zusammen

Bei Unfall in Saarbrücken gibt es viele Verletzte: In der Stadt sind zwei Linienbusse frontal zusammengestoßen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt - darunter auch viele Kinder, die in den Bussen saßen. Zahlreiche Rettungskräfte sind in Saarbrücken im Einsatz. Was zu dem Unfall geführt hat, ist bislang noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 22:00 Uhr