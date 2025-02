In Saarbrücken stoßen zwei Linienbusse zusammen

In Saarbrücken stoßen zwei Linienbusse zusammen: Innenminister Jost hat in einer ersten Stellungnahme von 40 Verletzten gesprochen. In einem der Busse soll laut Medienberichten eine Kindergartengruppe gewesen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 12:15 Uhr