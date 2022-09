In Russland demonstrieren Tausende gegen Teilmobilmachung

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Aus Protest gegen die Teilmobilmachung sind in Russland Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben von Bürgerrechtlern wurden bei Demonstrationen in fast 40 Städten mehr als 1300 Menschen festgenommen. In Moskau riefen die Menschen "Nein zum Krieg!" oder forderten ein - so wörtlich - "Russland ohne Putin". Fotos und Videos zeigten, wie Polizisten die meist jungen Demonstranten ergriffen und in Busse schleppten. Derweil hat es zwischen Russland und der Ukraine den größten Gefangenenaustausch seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegeben. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hat Russland 215 Gefangene freigelassen. Unter ihnen sind zehn Ausländer, die nach Saudi-Arabien ausgeflogen wurden. Russland habe im Gegenzug 55 Gefangene erhalten. Kiew ließ auch den pro-russischen Politiker und Putin-Vertrauten Medwedtschuk frei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 09:00 Uhr