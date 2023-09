In Rotterdam steigt die Zahl der Toten auf drei

Rotterdam: Nach den tödlichen Schüssen in der niederländischen Hafenstadt ist die Zahl der Opfer auf drei gestiegen. Nach Angaben der Polizei erlag am Abend auch eine 14-Jährige ihren Verletzungen. Zuvor waren die Mutter des Mädchens sowie ein Uni-Dozent getötet worden. Ein 32jähriger hatte gestern zunächst in einem Wohnhaus und dann in der Uniklinik von Rotterdam um sich geschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Heute soll der 32-jährige Medizinstudent dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei spricht von einer "gezielten Tat". Das Motiv ist demnach aber noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 06:00 Uhr