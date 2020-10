In Rosenheim und Augsburg beginnt Teil-Lockdown schon heute

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Angesichts hoher Inzidenzwerte bei den Corona-Neuinfektionen beginnt in Augsburg und Rosenheim der Teil-Lockdown schon heute Abend. In beiden Städten liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile bei über 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit sind sie die am meisten betroffenen Kommunen in Bayern. Die Regierung von Oberbayern hatte deshalb gefordert, die Einschränkungen dort schon früher umzusetzen. Rosenheims Oberbürgermeister März bedauert diese Anweisung. Allerdings sei eine günstigere Lösung für die Gastronomie mit Blick auf den notwendigen Infektionsschutz der Bevölkerung nicht mehr möglich gewesen, so März.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 06:00 Uhr