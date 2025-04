In Rom feiern Christen Kreuzwegandacht

Rom: Tausende Katholiken feiern am Abend am Kolosseum den Kreuzweg. Die Prozession wird heuer krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus geleitet, sondern von mehreren Kardinälen. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu und seinen Tod am Kreuz symbolisch nach. Bereits um 17 Uhr wird im Petersdom die Karfreitagsliturgie gefeiert. Auch hier leitet ein Kardinal die Messe. Unklar ist weiterhin, ob der Papst, der sich immer noch von seiner Lungenentzündung erholt, an weiteren Osterfeierlichkeiten teilnimmt. Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage im Christentum. Die Glocken zu den Gottesdiensten bleiben stumm, auch in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 09:00 Uhr