In Rheinland-Pfalz werden zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen

31.01.2022 09:00 Uhr

Kaiserslautern: In Rheinland-Pfalz sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz ereignete sich die Tat in der Nacht im Landkreis Kusel bei einer routinemäßigen Streifenfahrt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Offenbar konnten die 24-jährige Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege noch eine Funkmeldung absetzen. Als die Verstärkung eintraf, war es für Hilfe aber bereits zu spät. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtigen Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Die Anwohner wurden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 09:00 Uhr