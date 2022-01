Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kusel: In der Nacht sind in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte, geschah die Tat auf einer Kreisstraße im Landkreis Kusel. Die Hintergründe des Geschehens sind demnach noch unklar. Es werde mit Hochdruck nach den flüchtigen Tätern gefahndet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.01.2022 08:15 Uhr