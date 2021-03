In Rheinland-Pfalz beginnen die Verhandlungen über die Ampelkoalition

Nachrichtenarchiv - 23.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Gut eine Woche nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beginnen heute die formellen Koalitionsverhandlungen zur Fortsetzung des Ampelbündnisses. Dazu kommen die Spitzen von SPD, FDP und Grünen zusammen. In Rheinland-Pfalz regiert bereits seit 2016 ein rot-gelb-grünes Bündnis unter SPD-Ministerpräsidentin Dreyer. Eine Neuauflage der Ampel gilt als ihr Wunschbündnis, eine große Koalition als unwahrscheinlich. In den vergangenen Tagen hatten SPD, FDP und Grüne bereits vertrauliche Sondierungsgespräche geführt. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 09:00 Uhr