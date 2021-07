In Regensburg verfängt sich Motorsportboot in Wehr

Nachrichtenarchiv - 20.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Im Westen der Stadt hat es am Abend einen spektakulären Einsatz auf der Donau gegeben. Dort steuerte ein Motorsportboot, bei dem der Antrieb ausgefallen war, auf das Pfaffensteiner Wehr zu und verfing sich in einer Walze. Die Höhenrettung der Feuerwehr brachte zwei Menschen von Bord unverletzt in Sicherheit. Das Boot selbst konnte trotz mehrerer Versuche der rund 70 Einsatzkräfte bis zum späten Abend nicht geborgen werden. Die Arbeiten sollen heute weitergehen.

