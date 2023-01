In Regensburg geflohener Mörder ist weiter auf der Flucht

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD-Klausur will Infrastruktur-Initiative beschließen

Berlin: Die SPD-Spitze will sich bei ihrer Jahresauftakt-Klausur für eine Infrastruktur-Offensive stark machen. Bei den Beratungen mit Kanzler Scholz heute und morgen will der Parteivorstand eine Resolution mit dem Titel "Starke Infrastruktur für Deutschland" beschließen. Darunter versteht die SPD auch Investitionen in Bildung, in die öffentliche Verwaltung oder die Gesundheitsvorsorge. Ein Schwerpunkt soll auf mehr Geld für Zukunftstechnologien und mehr staatliche Beteiligung an Energie- oder Kommunikationsnetzen liegen. Als positives Bespiel für schnelle Investitionen nannte SPD-Chef Klingbeil das Wilhelmshavener Terminal für verflüssigtes Erdgas, das in zehn Monaten fertiggestellt wurde. Diese neue "Deutschland-Geschwindigkeit" müsse jetzt auch bei der Modernisierung der Infrastruktur aufgenommen werden, sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2023 07:00 Uhr