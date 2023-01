In Ramstein gibt es keine Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern

Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Auch nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe gibt es keine Entscheidung darüber, ob an Kiew weitere Kampfpanzer geliefert werden. US-Verteidigungsminister Austin kündigte zum Abschluss der Zusammenkunft jedoch an, dass die Verbündeten das Land weiter massiv mit anderen Waffensystemen unterstützen. Dazu gehören Schützenpanzer sowie Luftabwehrsysteme. Außerdem wollen die USA ukrainische Soldaten ausbilden. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte in Ramstein zuvor betont, dass die Verbündeten unterschiedlicher Meinung sind in der Frage, ob deutsche Leopard-Kampfpanzer geliefert werden sollen. Er habe aber sein Ministerium damit beauftragt, zu prüfen, wie viele Panzer dieses Typs überhaupt zur Verfügung stehen. Damit ist Großbritannien das bislang einzige Land, das Kampfpanzer in die Ukraine liefern wird. Dabei handelt es sich um 14 Fahrzeuge des Typs Challenger 2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 18:45 Uhr