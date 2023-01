In Ramstein gibt es keine Entscheidung über deutsche Kampfpanzer

Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Deutschland liefert vorerst keine Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine. Das hat der neue Verteidigungsminister Pistorius bei einem Treffen von Unterstützer-Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Über sein Ministerium hat er heute Früh die Prüfung der Bestände veranlasst. Hinsichtlich einer tatsächlichen Lieferung gebe es bei der Kontaktgruppe aber weiter kein einheitliches Meinungsbild, sagte er. Zugleich erklärte Pistorius, dass Deutschland die Ukraine künftig vor allem bei der Luftabwehr unterstützen wird. Nach seinen Worten will Deutschland in einem Frühjahrspaket weitere Waffen und Waffensysteme an das Land liefern. US-Verteidigungsminister Austin betonte zum Abschluss des Treffens, Deutschland habe bisher viel beigetragen, nun dürfe man aber bei der Unterstützung nicht nachlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 18:00 Uhr