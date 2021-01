In Portugal werden die Intensivbetten knapp

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: In Portugal werden die Intensivbetten für Covid-Patienten knapp. Auf dem portugiesischen Festland sind nach Regierungsangaben 843 von 850 Betten aktuell belegt. Besonders die in England entdeckte Mutation sorgt in dem südeuropäischen Land für hohe Infektionszahlen. Binnen 24 Stunden wurden dort fast 12.500 Neuinfektionen gezählt. Das sind etwa so viele wie hierzulande, wo aber etwa acht mal mehr Menschen leben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 02:00 Uhr