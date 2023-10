In Polen zeichnet sich nach Wahl Machtwechsel ab

Warschau: Nach der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Nach Auszählung von gut 80 Prozent der Stimmen ist die regierende PiS von Ministerpräsident Morawiecki zwar die stärkste Kraft. Sie hat bislang aber kaum Aussichten, einen Koalitionspartner zu finden. Die Bürgerkoalition des ehemaligen Regierungschefs Tusk liegt auf Platz zwei. Sie könnte mit zwei anderen Oppositionsparteien die neue Regierung bilden. Bis morgen Mittag soll in Polen das Endergebnis vorliegen. Der Europarat erklärte, die Wahlen hätten in einem hinreichend demokratischen Rahmen stattgefunden. In einer Erklärung wurde unter anderem gerügt, dass die PiS-Partei Wahlinformationen mit Wahlkampfbotschaften verknüpft habe

