In Polen könnte es nach der Wahl zum Machtwechsel kommen

Warschau: Nach den Wahlen in Polen deutet sich ein Machtwechsel an. Laut Nachwahlbefragungen bleibt die regierende national-konservative PiS zwar stärkste Kraft. Sie verfehlt aber deutlich eine absolute Mehrheit. Oppositionsführer Tusk dagegen könnte ein Bündnis mit zwei weiteren Parteien schmieden. Tusk gilt als EU-freundlicher als die Regierung von Ministerpräsident Morawiecki. Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Dietmar Nietan, sagte in der Früh im BR-Interview, das Rennen sei aber noch nicht entschieden. Das spezielle Wahlsystem in Polen könne der PiS noch wichtige Mandate bringen. Mit dem endgültigen Ergebnis ist frühestens heute Abend zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 08:00 Uhr