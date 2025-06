In Pfaffenhofen stirbt ein Mann nach einer Infektion mit dem Borna-Virus

Pfaffenhofen an der Ilm: In Oberbayern ist ein Mann an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen, aber gefährlichen Borna-Virus gestorben. Wie eine Sprecherin des Landratsamts Paffenhofen am Abend mitteilte, wird ein weiterer Mann auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt. Beide kommen demnach aus dem Stadtgebiet von Pfaffenhofen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit versucht derzeit herauszufinden, wie sich die beiden infiziert haben. - Das Borna-Virus wird in der Regel von Spitzmäusen übertragen und kann schwere Gehirnentzündungen verursachen. Das LGL empfiehlt deshalb, Spitzmäuse oder ihren Kot nicht mit bloßen Händen zu berühren.

