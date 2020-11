In Passau gelten Ausgangsbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Angesichts der drastisch gestiegenen Corona-Neuinfektionen gelten ab heute in Passau strenge Ausgangsbeschränkungen. In der niederbayerischen Stadt dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen gehen. Die Schulen stellen in den Jahrgangsstufen 7 bis 11 auf Wechselunterricht um. Besuche bei Angehörigen in Altenheimen sind nur noch möglich, wenn ein Corona-Schnelltest negativ ausfällt. Passau wies zuletzt eine 7-Tage-Inzidenz von 440 Fällen auf - das ist fast das neunfache des angestrebten Werts. Für ganz Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute früh 21.700 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl bewegt sich in etwa auf dem Niveau von gestern und vom vergangenen Samstag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 06:45 Uhr