In Parsberg wird bei Messerstecherei ein Mensch getötet

Parsberg: Bei einer privaten Feier im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz ist am Nachmittag ein Mensch erstochen worden. Wie die Polizei dem BR weiter mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Die Tat ereignete sich bei einer privaten Feier mit mehreren hundert Gästen. Ob es auch Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Angeblich ereignete sich die Tat bei einer kurdischen Hochzeit. Doch bestätigen will das die Polizei derzeit nicht. Sie war mit mehr als 100 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 19:00 Uhr